Boucle pédestre balade audioguidée Découverte d’Annemasse Annemasse Haute-Savoie

Balade audioguidée Découverte d’Annemasse

Balade audioguidée Découverte d’Annemasse 2, esplanade François Mitterrand 74100 Annemasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans l’histoire d’Annemasse avec une balade audioguidée en 9 étapes

https://izi.travel/fr/browse/45eb35a0-2eeb-4f1e-85d4-4f5a8f51d4a5/fr   +33 4 50 95 07 10

English : Balade audioguidée Discover Annemasse

Immerse yourself in Annemasse’s history with a 9-stage audio tour.

Deutsch : Audioguide-Ballade Entdeckung von Annemasse

Tauchen Sie mit einem Audioguide-Spaziergang in 9 Etappen in die Geschichte von Annemasse ein.

Italiano :

Immergetevi nella storia di Annemasse con un audio tour in 9 tappe

Español : Visita audioguiada Descubra Annemasse

Sumérjase en la historia de Annemasse con una audioguía de 9 etapas

