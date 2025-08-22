Boucle vélo n°31 B Ruffec Ruffec Charente

Boucle vélo n°31 B Ruffec

Boucle vélo n°31 B Ruffec Parking de la place de l’église 16700 Ruffec Charente Nouvelle-Aquitaine

Circuit d’une trentaine de kilomètres pour découvrir Bioussac, Nanteuil-en-Vallée, Barro, Condac…

+33 5 45 31 05 42

English :

A 30-kilometer circuit to discover Bioussac, Nanteuil-en-Vallée, Barro, Condac…

Deutsch :

Rundfahrt von etwa 30 Kilometern, um Bioussac, Nanteuil-en-Vallée, Barro, Condac zu entdecken…

Italiano :

Un circuito di trenta chilometri per scoprire Bioussac, Nanteuil-en-Vallée, Barro, Condac…

Español :

Un circuito de treinta kilómetros para descubrir Bioussac, Nanteuil-en-Vallée, Barro, Condac…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme