Boucle vélo n°32 B Villefagnan Villefagnan Charente

Boucle vélo n°32 B Villefagnan

Boucle vélo n°32 B Villefagnan Place du champ de foire 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine

Un circuit de 32km à travers la Plaine de Villefagnan, zone Natura 2000 Directive oiseaux et de charmants petits villages charentais.

+33 5 45 31 05 42

English :

A 32km circuit through the Plaine de Villefagnan, a Natura 2000 Birds Directive area, and charming little Charentais villages.

Deutsch :

Eine 32 km lange Strecke durch die Ebene von Villefagnan, ein Natura-2000-Gebiet Vogelschutzrichtlinie , und durch charmante kleine Dörfer der Charente.

Italiano :

Un percorso di 32 km attraverso la Plaine de Villefagnan, un’area Natura 2000 Direttiva Uccelli , e incantevoli paesini della Charente.

Español :

Recorrido de 32 km por la llanura de Villefagnan, zona Natura 2000 Directiva Aves , y encantadores pueblecitos de Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme