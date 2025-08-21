Boucle vélo n°32 B Villefagnan Villefagnan Charente
Boucle vélo n°32 B Villefagnan Villefagnan Charente vendredi 1 mai 2026.
Boucle vélo n°32 B Villefagnan
Boucle vélo n°32 B Villefagnan Place du champ de foire 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Un circuit de 32km à travers la Plaine de Villefagnan, zone Natura 2000 Directive oiseaux et de charmants petits villages charentais.
+33 5 45 31 05 42
English :
A 32km circuit through the Plaine de Villefagnan, a Natura 2000 Birds Directive area, and charming little Charentais villages.
Deutsch :
Eine 32 km lange Strecke durch die Ebene von Villefagnan, ein Natura-2000-Gebiet Vogelschutzrichtlinie , und durch charmante kleine Dörfer der Charente.
Italiano :
Un percorso di 32 km attraverso la Plaine de Villefagnan, un’area Natura 2000 Direttiva Uccelli , e incantevoli paesini della Charente.
Español :
Recorrido de 32 km por la llanura de Villefagnan, zona Natura 2000 Directiva Aves , y encantadores pueblecitos de Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme