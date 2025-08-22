Sentier de la Fournière version moyenne Villefagnan Villefagnan Charente
Sentier de la Fournière version moyenne Villefagnan Place Edgard Saunier 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine
Le sentier de la Fournière permet de visiter le coté est de la commune. Vous suivez l’ancienne voie de chemin de fer avant de rejoindre un cours d’eau dans la Plaine de Villefagnan classé Natura 2000, jusqu’au plan d’eau des Trois Fontaines.
https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57
English:
The Fournière trail allows you to visit the eastern side of the commune. You follow the old railway line before joining a stream in the Plaine de Villefagnan, classified Natura 2000, to the Trois Fontaines lake.
Deutsch:
Auf dem Sentier de la Fournière können Sie die Ostseite der Gemeinde besichtigen. Sie folgen der alten Eisenbahnstrecke, bevor Sie auf einen Wasserlauf in der Plaine de Villefagnan treffen, der als Natura 2000 eingestuft ist, bis zum Plan d’eau des Trois Fontaines.
Italiano:
Il sentiero di Fournière percorre il lato orientale del comune. Si segue la vecchia linea ferroviaria prima di unirsi a un ruscello nella Plaine de Villefagnan, un’area classificata Natura 2000, fino al lago Trois Fontaines.
Español:
El sendero de Fournière recorre la parte oriental del municipio. Sigue la antigua línea de ferrocarril antes de unirse a un arroyo en la Plaine de Villefagnan, zona protegida Natura 2000, hasta el lago de Trois Fontaines.
