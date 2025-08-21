Sentier de la Fournière version longue Villefagnan Villefagnan Charente

Sentier de la Fournière version longue Villefagnan

Sentier de la Fournière version longue Villefagnan Place Edgard Saunier 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier de la Fournière permet de visiter le coté est de la commune et de suivre un cours d’eau dans la Plaine de Villefagnan classé Natura 2000, jusqu’au plan d’eau des Trois Fontaines.

https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57

English :

The Fournière trail takes in the eastern side of the commune, following a stream in the Plaine de Villefagnan, a Natura 2000 site, to the Trois Fontaines lake.

Deutsch :

Auf dem Fournière-Pfad können Sie die Ostseite der Gemeinde besichtigen und einem Wasserlauf in der Plaine de Villefagnan folgen, der als Natura 2000 eingestuft ist, bis hin zum Wasserplan der Trois Fontaines.

Italiano :

Il sentiero di Fournière si snoda sul lato orientale del comune e segue un torrente nella Plaine de Villefagnan, sito Natura 2000, fino al lago Trois Fontaines.

Español :

El sendero de la Fournière recorre la parte oriental del municipio y sigue un arroyo de la llanura de Villefagnan, espacio Natura 2000, hasta el lago de Trois Fontaines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme