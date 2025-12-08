Sentier du plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan Villefagnan Charente
Sentier du plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan Route d’Aigre 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine
Le sentier fait le tour du plan d’eau des Trois Fontaines, situé au sud de la commune de Villefagnan.
https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57
English :
The trail circles the Trois Fontaines lake, south of Villefagnan.
Deutsch :
Der Weg führt rund um den Wasserplan der Trois Fontaines, der sich im Süden der Gemeinde Villefagnan befindet.
Italiano :
Il percorso si snoda attorno al lago Trois Fontaines, situato a sud di Villefagnan.
Español :
El sendero rodea el lago de Trois Fontaines, situado al sur de Villefagnan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme