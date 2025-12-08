Sentier du plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan Villefagnan Charente

Sentier du plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan

Sentier du plan d’eau des Trois Fontaines Villefagnan Route d’Aigre 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine

Le sentier fait le tour du plan d’eau des Trois Fontaines, situé au sud de la commune de Villefagnan.

https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57

English :

The trail circles the Trois Fontaines lake, south of Villefagnan.

Deutsch :

Der Weg führt rund um den Wasserplan der Trois Fontaines, der sich im Süden der Gemeinde Villefagnan befindet.

Italiano :

Il percorso si snoda attorno al lago Trois Fontaines, situato a sud di Villefagnan.

Español :

El sendero rodea el lago de Trois Fontaines, situado al sur de Villefagnan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme