Sentier de la Fournière version courte Villefagnan Villefagnan Charente

Sentier de la Fournière version courte Villefagnan

Sentier de la Fournière version courte Villefagnan Place Edgard Saunier 16240 Villefagnan Charente Nouvelle-Aquitaine

Le sentier de la Fournière permet de visiter le coté est de la commune.

https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57

English :

The Fournière trail allows you to visit the eastern side of the village.

Deutsch :

Der Fournière-Pfad ermöglicht es, die Ostseite der Gemeinde zu besichtigen.

Italiano :

Il sentiero Fournière percorre il lato orientale del villaggio.

Español :

El sendero de la Fournière recorre la parte oriental del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme