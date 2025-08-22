Sentier de Bois Breuillac Villefagnan Villefagnan Charente
Le sentier de Bois Breuillac (balisé en vert) est celui qui guide le marcheur sur le côté ouest de la commune et lui faire découvrir les points de vue vers le nord de la plaine de Villefagnan.
https://villefagnan.fr/ +33 5 45 31 60 57
English :
The Bois Breuillac path (marked in green) guides walkers along the western side of the commune, offering views northwards over the Villefagnan plain.
Deutsch :
Der Pfad von Bois Breuillac (grün markiert) ist derjenige, der den Wanderer auf die Westseite der Gemeinde führt und ihm die Aussichtspunkte in Richtung Norden der Ebene von Villefagnan zeigt.
Italiano :
Il sentiero del Bois Breuillac (segnalato in verde) guida gli escursionisti lungo il lato occidentale del villaggio, offrendo una vista verso nord sulla pianura di Villefagnan.
Español :
El sendero del Bois Breuillac (señalizado en verde) guía a los caminantes por el lado oeste del pueblo, ofreciendo vistas hacia el norte sobre la llanura de Villefagnan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme