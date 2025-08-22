Boucle vélo n°36 A Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente

Boucle vélo n°36 A Val-de-Bonnieure (St-Angeau)

Boucle vélo n°36 A Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Place Robert Joubert 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Une balade familiale de 8,5km sur Val-de-Bonnieure

+33 5 45 20 39 91

English :

An 8.5km family walk in Val-de-Bonnieure

Deutsch :

Ein 8,5 km langer Familienspaziergang in Val-de-Bonnieure

Italiano :

Una passeggiata per famiglie di 8,5 km in Val-de-Bonnieure

Español :

Un paseo familiar de 8,5 km en Val-de-Bonnieure

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme