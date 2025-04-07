Sentier des Palombes Val-de-Bonnieure / Ste Colombe Val-de-Bonnieure Charente

Sentier des Palombes Val-de-Bonnieure / Ste Colombe Parking en contrebas de l’église 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez de très beaux monuments l’église romane, le château , des hameaux…Petite balade au plus près des champs et dans le village.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover beautiful monuments: the Romanesque church, castle, hamlets, etc. Take a stroll through the fields and village.

Deutsch :

Entdecken Sie wunderschöne Bauwerke: die romanische Kirche, das Schloss , Weiler … Ein kleiner Spaziergang entlang der Felder und durch das Dorf.

Italiano :

Scoprite alcuni bei monumenti: la chiesa romanica, il castello, le frazioni, ecc. Fate una breve passeggiata tra i campi e il villaggio.

Español :

Descubra algunos bellos monumentos: la iglesia románica, el castillo, los caseríos, etc. Dé un corto paseo por los campos y el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme