Sentier des Palombes Val-de-Bonnieure / Ste Colombe Val-de-Bonnieure Charente
Sentier des Palombes Val-de-Bonnieure / Ste Colombe
Sentier des Palombes Val-de-Bonnieure / Ste Colombe Parking en contrebas de l’église 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez de très beaux monuments l’église romane, le château , des hameaux…Petite balade au plus près des champs et dans le village.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover beautiful monuments: the Romanesque church, castle, hamlets, etc. Take a stroll through the fields and village.
Deutsch :
Entdecken Sie wunderschöne Bauwerke: die romanische Kirche, das Schloss , Weiler … Ein kleiner Spaziergang entlang der Felder und durch das Dorf.
Italiano :
Scoprite alcuni bei monumenti: la chiesa romanica, il castello, le frazioni, ecc. Fate una breve passeggiata tra i campi e il villaggio.
Español :
Descubra algunos bellos monumentos: la iglesia románica, el castillo, los caseríos, etc. Dé un corto paseo por los campos y el pueblo.
