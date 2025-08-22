Boucle vélo n°36 B Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente

Boucle vélo n°36 B Val-de-Bonnieure (St-Angeau)

Boucle vélo n°36 B Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Place Robert Joubert 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Un parcours de 22km qui allie les paysages de campagne charentaise et les églises romanes

+33 5 45 20 39 91

English :

A 22km route combining Charente countryside and Romanesque churches

Deutsch :

Eine 22 km lange Strecke, die die Landschaften der Charente mit romanischen Kirchen verbindet

Italiano :

Un percorso di 22 km che unisce la campagna della Charente e le chiese romaniche

Español :

Un recorrido de 22 km que combina la campiña charentais y las iglesias románicas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme