Boucle vélo n°36 B Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente

Boucle vélo n°36 B Val-de-Bonnieure (St-Angeau)
Un parcours de 22km qui allie les paysages de campagne charentaise et les églises romanes
+33 5 45 20 39 91
English :
A 22km route combining Charente countryside and Romanesque churches
Deutsch :
Eine 22 km lange Strecke, die die Landschaften der Charente mit romanischen Kirchen verbindet
Italiano :
Un percorso di 22 km che unisce la campagna della Charente e le chiese romaniche
Español :
Un recorrido de 22 km que combina la campiña charentais y las iglesias románicas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme