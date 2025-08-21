Sentier du logis Val-de-Bonnieure / Saint-Amant-de-Bonnieure Val-de-Bonnieure Charente

Sentier du logis Val-de-Bonnieure Saint-Amant-de-Bonnieure 34 rue des Saint-Amants 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’église et son clocher roman, le logis, et ses nombreux moulins dont certains en ruine.

  +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the church and its Romanesque bell tower, the dwelling and its many mills, some of which are in ruins.

Deutsch :

Entdecken Sie die Kirche mit ihrem romanischen Glockenturm, das Logis und die zahlreichen Mühlen, von denen einige verfallen sind.

Italiano :

Scoprite la chiesa e il suo campanile romanico, la dimora e i suoi numerosi mulini, alcuni dei quali sono in rovina.

Español :

Descubra la iglesia y su campanario románico, la vivienda y sus numerosos molinos, algunos de ellos en ruinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme