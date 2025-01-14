Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente
Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau)
Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Place Robert Joubert 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine
Une randonnée cycliste de 56km pour explorer la campagne charentaise, les églises romanes et les petits villages.
+33 5 45 20 39 91
English :
A 56km cycling tour to explore the Charente countryside, Romanesque churches and small villages.
Deutsch :
Auf einer 56 km langen Radtour erkunden Sie die Landschaft der Charente, romanische Kirchen und kleine Dörfer.
Italiano :
Un giro in bicicletta di 56 km per esplorare la campagna della Charente, le chiese romaniche e i piccoli villaggi.
Español :
Un paseo en bicicleta de 56 km para explorar la campiña charenta, las iglesias románicas y los pequeños pueblos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme