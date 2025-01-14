Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente

Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Val-de-Bonnieure Charente vendredi 1 août 2025.

Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau)

Boucle vélo n°36 C Val-de-Bonnieure (St-Angeau) Place Robert Joubert 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Une randonnée cycliste de 56km pour explorer la campagne charentaise, les églises romanes et les petits villages.

+33 5 45 20 39 91

English :

A 56km cycling tour to explore the Charente countryside, Romanesque churches and small villages.

Deutsch :

Auf einer 56 km langen Radtour erkunden Sie die Landschaft der Charente, romanische Kirchen und kleine Dörfer.

Italiano :

Un giro in bicicletta di 56 km per esplorare la campagna della Charente, le chiese romaniche e i piccoli villaggi.

Español :

Un paseo en bicicleta de 56 km para explorar la campiña charenta, las iglesias románicas y los pequeños pueblos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme