Sentier de Terrebourg Val-de-Bonnieure / St Angeau Val-de-Bonnieure Charente

Sentier de Terrebourg Val-de-Bonnieure / St Angeau
Sentier de Terrebourg Val-de-Bonnieure / St Angeau Place de la mare 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le village et la mare. Belle balade autour des champs cultivés.
https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the village and the pond. Nice walk around the cultivated fields.
Deutsch :
Entdecken Sie das Dorf und den Teich. Schöne Wanderung um die bewirtschafteten Felder.
Italiano :
Scoprite il villaggio e lo stagno. Bella passeggiata nei campi coltivati.
Español :
Descubrir el pueblo y el estanque. Bonito paseo por los campos cultivados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme