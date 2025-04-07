Sentier de Terrebourg Val-de-Bonnieure / St Angeau Val-de-Bonnieure Charente

Sentier de Terrebourg Val-de-Bonnieure / St Angeau Place de la mare 16230 Val-de-Bonnieure Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le village et la mare. Belle balade autour des champs cultivés.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the village and the pond. Nice walk around the cultivated fields.

Deutsch :

Entdecken Sie das Dorf und den Teich. Schöne Wanderung um die bewirtschafteten Felder.

Italiano :

Scoprite il villaggio e lo stagno. Bella passeggiata nei campi coltivati.

Español :

Descubrir el pueblo y el estanque. Bonito paseo por los campos cultivados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme