Boucle vélo n°65 Luynes et la vallée de la Bresme Luynes Indre-et-Loire

Boucle vélo n°65 Luynes et la vallée de la Bresme En VTC

Boucle vélo n°65 Luynes et la vallée de la Bresme Place des Victoires 37230 Luynes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 16000.0 Tarif :

L’Accueil Vélo et Rando et la Métropole de Tours vous propose d’arpenter les rues de Luynes, la vallée de Bresme et la vallée des Traits en passant par l’aqueduc gallo-romain classé monument historique.

https://velo-rando-touraine.fr/itineraires-a-velo-et-a-pied/les-boucles-a-velo-et-grands-itineraires-cyclotouristiques +33 2 47 33 17 99

English : Tours Metropolitan Area cycle route no. 7 Luynes and the Bresme valley

Leaving from the centre of Luynes, discover the 15th-century covered market (halles).

Pass through the Old Town with its old houses and listed 16th-century church.

Deutsch :

Der Accueil Vélo et Rando und die Metropole Tours schlagen Ihnen vor, durch die Straßen von Luynes, das Bresme-Tal und das Traits-Tal zu fahren und dabei das unter Denkmalschutz stehende gallo-römische Aquädukt zu durchqueren.

Italiano :

L’Accueil Vélo et Rando e il Consiglio Metropolitano di Tours vi invitano a esplorare le strade di Luynes, la valle di Bresme e la valle del Traits, passando per l’acquedotto gallo-romano, classificato come monumento storico.

Español :

L’Accueil Vélo et Rando y el Ayuntamiento Metropolitano de Tours le invitan a recorrer las calles de Luynes, el valle de Bresme y el valle del Traits, pasando por el acueducto galo-romano, monumento histórico protegido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par SIT Centre-Val de Loire