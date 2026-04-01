Luynes

Portes ouvertes du chantier de la batellerie

Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Visite du chantier pour découvrir comment on construit un bateau.

Visite du chantier pour découvrir comment on construit un bateau.

Venez découvrir le chantier de La Batellerie du Port de Luynes et plus…

– Construction d’une toue cabanée traditionnelle de Loire de 11 mètres de long, entièrement en bois

– Les astuces de construction des anciens bateliers

– Initiation à la batellerie sur un fûtreau avec découverte de la faune et de la flore de Loire .

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Visit the shipyard to find out how a boat is built.

L’événement Portes ouvertes du chantier de la batellerie Luynes a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37