Sentier découverte aqueduc et moulin Luynes Indre-et-Loire

Sentier découverte aqueduc et moulin Parking des Varennes 37230 Luynes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 16500.0 Tarif :

Luynes est réputée pour son château dominant le Val de Loire depuis son éperon. La commune est également connue pour les vestiges de son aqueduc gallo-romain situés plus au nord sur le coteau.

Sentiers vallonnés, bois et demeures tourangelles s’offrent au promeneur jusqu’à la vallée de la Bresme.

https://www.tours-tourisme.fr/ +33 2 47 70 37 37

English : Discovery trail: aqueduct and mill

Luynes is famous for its castle, dominating the Loire Valley from its spur. The town is also famous for the remains of its Gallo-Roman aqueduct, located further north on the hillside.

Undulating paths, woods and Touraine-style residences lead the way to the Bresme valley.

Deutsch : Entdeckungspfad: Aquädukt und Mühle

Luynes ist für sein Schloss bekannt, das von seinem Sporn aus das Loiretal überblickt. Die Gemeinde ist auch für die Überreste eines gallo-römischen Aquädukts bekannt, die sich weiter nördlich auf dem Hügel befinden.

Die hügeligen Wege, die Wälder und die Häuser im Stil der Touraine bieten sich dem

Italiano :

Luynes è famosa per il suo castello, che domina la Valle della Loira dal suo sperone. La città è famosa anche per i resti dell’acquedotto gallo-romano, situato più a nord sulla collina.

Sentieri ondulati, boschi e residenze in stile touraine conducono alla valle di Bresme.

Español : Ruta de descubrimiento: acueducto y molino

Luynes es famosa por su castillo, que domina el valle del Loira desde su espolón. La ciudad también es famosa por los restos de su acueducto galo-romano, situado más al norte, en la ladera de la colina.

Caminos ondulados, bosques y residencias de estilo Touraine conducen al valle del Bresme.

