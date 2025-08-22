Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Saujon par le littoral Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Saujon par le littoral

Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Saujon par le littoral Gare du Train des Mouettes 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Des ports de la Seudre aux ports de l’estuaire il n’y a qu’un coup de pédale !

Des faibles reliefs de la Seudre aux Coteaux vallonnés de la Gironde, votre voyage sera complet.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/98855e8f-c869-4a17-98bd-1830a2483a2d/balade-ndeg17-saisonniere-de-mornac-sur-seudre-a-saujon-par-le-littoral +33 5 46 08 21 00

English :

From the ports of the Seudre to the ports of the estuary, it’s just a pedal stroke away!

From the gentle slopes of the Seudre to the rolling hills of the Gironde, your journey will be complete.

Deutsch :

Von den Häfen der Seudre bis zu den Häfen der Flussmündung ist es nur ein Kick in die Pedale!

Von den schwachen Reliefs der Seudre bis zu den hügeligen Coteaux de la Gironde ist Ihre Reise komplett.

Italiano :

Dai porti della Seudre ai porti dell’estuario, basta una pedalata!

Dai dolci pendii della Seudre alle dolci colline della Gironda, il vostro viaggio sarà completo.

Español :

De los puertos del Seudre a los puertos del estuario, ¡a un golpe de pedal!

De las suaves pendientes del Seudre a las ondulantes colinas de la Gironda, su viaje será completo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme