Boucle VTC (saisonnière) Entre Seudre ostréicole et Côte Atlantique Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Entre Seudre ostréicole et Côte Atlantique

Boucle VTC (saisonnière) Entre Seudre ostréicole et Côte Atlantique Gare du Train des Mouettes 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Entre le marais ostréicole, les stations balnéaires avec les petites plages de sable fin et les vignes du sud du territoire, ce circuit vélo est riche en découverte et curiosité.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/d0ccc9be-baff-4a80-b1fb-1af73569aaaf/balade-ndeg4-saisonniere-vtc-entre-seudre-ostreicole-et-cote-atlantique +33 5 46 08 21 00

English :

Between the oyster marshes, the seaside resorts with their sandy beaches and the vineyards in the south of the region, this cycling tour is rich in discovery and curiosity.

Deutsch :

Zwischen dem Austernsumpf, den Badeorten mit den kleinen Sandstränden und den Weinbergen im Süden des Gebiets gibt es auf dieser Radtour viel zu entdecken und zu bestaunen.

Italiano :

Tra le paludi degli allevamenti di ostriche, le località balneari con le loro piccole spiagge sabbiose e i vigneti del sud della regione, questo itinerario ciclabile è ricco di scoperte e curiosità.

Español :

Entre las marismas ostrícolas, las estaciones balnearias con sus pequeñas playas de arena y los viñedos del sur de la región, esta ruta ciclista es rica en descubrimientos y curiosidades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme