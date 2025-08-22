Bouclette vélo N°15 L’Estuarienne

Bouclette vélo N°15 L’Estuarienne 2 route de Saint-Thomas 17150 Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à vélo balisée d’une distance de 9km. Exposé au soleil, le circuit traverse le marais, ses cultures et ses tonnes puis approche les canaux et ouvrages jusqu’à venir poser le pied au petit port de pêcheur ou s’alignent cabanes et carrelets …

+33 5 17 24 03 47

English :

Marked out bike ride of 9km. Exposed to the sun, the circuit crosses the marsh, its cultures and its tons then approaches the channels and works until coming to put the foot to the small harbor of fisherman or line up huts and carrelets…

Deutsch :

Eine 9 km lange, ausgeschilderte Fahrradtour. Die Strecke führt durch das Sumpfgebiet mit seinen Anbauflächen und Tonnen, vorbei an Kanälen und Bauwerken bis zum kleinen Fischerhafen, wo sich Hütten und Kiele aneinanderreihen …

Italiano :

Corsa in bicicletta di 9 km. Esposto al sole, il circuito attraversa la palude, le sue coltivazioni e i suoi quintali, poi si avvicina ai canali e alle strutture fino a mettere piede nel porticciolo dei pescatori dove si allineano capanne e carrelets …

Español :

Recorrido marcado en bicicleta de 9 km. Expuesto al sol, el circuito atraviesa el pantano, sus cultivos y sus toneladas, luego se acerca a los canales y estructuras hasta llegar a poner los pies en el pequeño puerto de pescadores donde se alinean cabañas y carrelets …

