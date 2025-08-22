Brides-les-Bains par le Chemin des Baigneurs Les Belleville Savoie

Brides-les-Bains par le Chemin des Baigneurs

Brides-les-Bains par le Chemin des Baigneurs Villarlurin 73600 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Balade familiale facile et ombragée dans la forêt au départ de Villarlurin.

Possibilité de faire une boucle en revenant par le sentier du Doron. (+ 2h).

English : Brides-les-Bains par le Chemin des Baigneurs

Easy, shady family walk in the forest starting from Villarlurin.

Possibility of making a loop by returning along the Doron trail. (+ 2h).

Deutsch :

Leichter und schattiger Familienspaziergang durch den Wald ab Villarlurin.

Es besteht die Möglichkeit, eine Schleife zu machen und über den Doron-Pfad zurückzukehren. (+ 2h).

Italiano :

Facile e ombreggiata passeggiata per famiglie nel bosco con partenza da Villarlurin.

Possibilità di fare un anello ritornando lungo il sentiero Doron. (+ 2h).

Español :

Paseo familiar fácil y sombreado por el bosque partiendo de Villarlurin.

Posibilidad de hacer un bucle volviendo por el camino de Doron. (+ 2h).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme