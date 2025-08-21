Piste cyclable d’altitude Tougnète Les Belleville Savoie

Piste cyclable d’altitude Tougnète

Piste cyclable d’altitude Tougnète 1269 avenue de la Croisette 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Piste d’altitude uniquement réservée aux vélos, la montée des Menuires à Tougnète vous offre des points de vue imprenables sur la Vallée des Belleville. Ces 7 km de montée peuvent se rouler à vélo de route, ou en Ebike, sans être gênés par la circulation.

https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00

English : Tougnète high altitude cycle path

A high-altitude trail reserved exclusively for bikes, the climb from Les Menuires to Tougnète offers breathtaking views over the Belleville Valley. This 7km climb can be done on a road bike or an ebike, without the hassle of traffic.

Deutsch : Höhenradweg Tougnète

Der Anstieg von Les Menuires nach Tougnète ist eine Höhenpiste, die ausschließlich für Fahrräder reserviert ist und Ihnen atemberaubende Ausblicke auf das Belleville-Tal bietet. Diese 7 km lange Steigung können Sie mit dem Rennrad oder Ebike fahren, ohne vom Verkehr behindert zu werden.

Italiano :

Sentiero d’alta quota riservato esclusivamente alle biciclette, la salita da Les Menuires a Tougnète offre una vista mozzafiato sulla Valle di Belleville. Questa salita di 7 km può essere percorsa con una bici da strada o una ebike, senza il fastidio del traffico.

Español : Piste cyclable d’altitude Tougnète

La subida de Les Menuires a Tougnète, un sendero de gran altitud reservado exclusivamente a las bicicletas, ofrece unas vistas impresionantes del valle de Belleville. Esta subida de 7 km puede hacerse en bicicleta de carretera o en ebike, sin las molestias del tráfico.

