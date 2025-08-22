Sentier du Lac du Lou Les Belleville Savoie

Sentier du Lac du Lou

Sentier du Lac du Lou Plan de l’Eau des Bruyères 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette jolie randonnée vous permettra d’atteindre facilement différents lacs aussi beaux les uns que les autres, chacun avec leur couleur et dans le cadre magnifique d’un des rares vallons encore protégés des Trois Vallées.

+33 4 79 00 73 00

English : Path Le Lac du Lou

Come to discover the biggest and most beautiful lake of Belleville’s valley situated in a virgin valley, free from any ski chairlifts and telecabines.

Deutsch : Le lac du Lou

Auf dieser schönen Wanderung können Sie leicht verschiedene Seen erreichen, einer schöner als der andere, jeder mit seiner eigenen Farbe und in der herrlichen Umgebung eines der wenigen noch geschützten Täler der Trois Vallées.

Italiano :

Questa bella passeggiata vi porterà facilmente a una serie di laghi, ognuno bello come l’altro, ognuno con il suo colore, nella magnifica cornice di una delle poche valli protette rimaste nelle Trois Vallées.

Español : Le lac du Lou

Este hermoso paseo le llevará fácilmente a una serie de lagos, cada uno tan hermoso como el siguiente, cada uno con su propio color, en el magnífico entorno de uno de los pocos valles protegidos que quedan en los Trois Vallées.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme