Randonnée pédestre Lac du Lou Les Belleville Savoie

Randonnée pédestre Lac du Lou Place Caron 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La randonnée du Lac du Lou est un incontournable. Le sentier se fait en balcon depuis Val Thorens pour arriver au Lac du Lou. Un refuge vous y attend, dans lequel vous pourrez boire un verre ou vous restaurer en admirant la vue sur le lac.

The Lac du Lou hike is a must. The trail follows a balcony from Val Thorens to reach Lac du Lou. A refuge awaits you, where you can have a drink or a bite to eat while admiring the view over the lake.

Die Wanderung zum Lac du Lou ist ein absolutes Muss. Der Weg führt von Val Thorens aus über einen Balkon zum Lac du Lou. Dort erwartet Sie eine Hütte, in der Sie etwas trinken oder essen können, während Sie den Blick auf den See genießen.

L’escursione al Lac du Lou è un must. Il sentiero segue una balconata da Val Thorens per raggiungere il Lac du Lou. Vi aspetta un rifugio dove potrete bere o mangiare qualcosa ammirando la vista sul lago.

La excursión al Lac du Lou es imprescindible. El sendero sigue un balcón desde Val Thorens hasta llegar al Lac du Lou. Le espera un refugio donde podrá tomar una copa o comer algo mientras admira las vistas del lago.

