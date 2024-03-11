Le Lac du Montaulever Les Belleville Savoie

Le Lac du Montaulever Les Belleville Savoie vendredi 1 août 2025.

Le Lac du Montaulever

Le Lac du Montaulever 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un sentier agréable dans un paysage de pelouse alpine constellée de fleurs.

La température du lac est suffisamment élevée pour que le triton alpestre puisse y vivre, la grenouille et ses têtards également.

https://guides-belleville.com/ +33 4 79 01 04 15

English : Le Lac du Montaulever

We reach the small lake of Montaulever by following a nice pathway in a magnificent setting appreciated by marmots.

Deutsch : Le Lac du Montaulever

Ein schöner Weg in einer alpinen Landschaft mit Gras und Blumen. Die Temperatur des Sees ist hoch genug, so dass der Bergmolch dort leben kann, sowie der Frosch und seine Kaulquappen.

Italiano :

Un sentiero piacevole attraverso un paesaggio di prati alpini punteggiati di fiori.

La temperatura del lago è sufficientemente alta da permettere al tritone alpino di viverci, così come alla rana e ai suoi girini.

Español : Le Lac du Montaulever

Un agradable sendero a través de un paisaje de prados alpinos salpicados de flores.

La temperatura del lago es lo suficientemente alta como para que vivan en él el tritón alpino, la rana y sus renacuajos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme