Forêt de Longefrasse Les Belleville Savoie

Forêt de Longefrasse
Forêt de Longefrasse La Flachère 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Très belle balade au départ du joli petit hameau de La Flachère, dans la vallée des Belleville. Difficulté moyenne (2h30 A/R)
English : Longefrasse forest
Beautiful walk starting from the pretty hamlet of La Flachère, in the Belleville valley. Medium difficulty (2h30 return)
Deutsch :
Sehr schöne Wanderung ab dem hübschen kleinen Weiler La Flachère im Belleville-Tal. Mittlerer Schwierigkeitsgrad (2,5 Stunden hin und zurück)
Italiano :
Una bella passeggiata che parte dalla graziosa frazione di La Flachère, nella valle di Belleville. Difficoltà media (2h30 andata e ritorno)
Español :
Un hermoso paseo que parte de la bonita aldea de La Flachère, en el valle de Belleville. Dificultad media (2h30 ida y vuelta)
