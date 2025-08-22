Deux Nants Refuge de Plan Lombardie Les Belleville Savoie

Deux Nants Refuge de Plan Lombardie

Deux Nants Refuge de Plan Lombardie Deux Nants 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle balade familiale à travers les alpages où paissent les troupeaux de vaches l’été. La montagnette de la Sauce est une véritable pépite bucolique à 1610 m avec ses chalets traditionnels joliment fleuris et sa petite chapelle.

https://www.st-martin-belleville.com/ +33 4 79 00 20 00

English : Deux Nants Plan Lombardie refuge

A lovely family walk through the mountain pastures where herds of cows graze in summer. Montagnette de la Sauce is a real bucolic nugget at 1610 m, with its traditional chalets full of flowers and its little chapel.

Deutsch :

Eine schöne Familienwanderung über die Almen, auf denen im Sommer die Kuhherden weiden. Die Montagnette de la Sauce ist ein bukolischer Nugget auf 1610 m mit traditionellen, hübsch mit Blumen geschmückten Chalets und einer kleinen Kapelle.

Italiano :

Una bella passeggiata per famiglie tra gli alpeggi dove in estate pascolano le mandrie di mucche. La Montagnette de la Sauce, a 1610 m, è una vera e propria perla di bellezza pastorale, con i suoi chalet tradizionali pieni di fiori e la sua piccola cappella.

Español :

Un bonito paseo familiar por los pastos de montaña donde pastan los rebaños de vacas en verano. Montagnette de la Sauce, a 1610 m, es una auténtica pepita de belleza pastoral, con sus chalés tradicionales llenos de flores y su pequeña capilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme