Piste cyclable d’altitude Val Thorens Les Belleville Savoie

Piste cyclable d’altitude Val Thorens 1269 avenue de la Croisette 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire cyclable qui permet de relier Les Menuires à Val Thorens en sécurité via une piste exclusivement réservée aux vélos. Long de 12 km, l’itinéraire propose de magnifiques vues sur la Vallée des Belleville.

https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00

English : Val Thorens high altitude cycle path

A safe cycling route from Les Menuires to Val Thorens on a track reserved exclusively for bikes. The 12 km route offers magnificent views over the Vallée des Belleville.

Deutsch : Höhenradweg Val Thorens

Fahrradroute, die über einen ausschließlich für Fahrräder vorgesehenen Weg eine sichere Verbindung zwischen Les Menuires und Val Thorens herstellt. Die Route ist 12 km lang und bietet wunderschöne Ausblicke auf das Vallée des Belleville.

Italiano :

Questa pista ciclabile offre un collegamento sicuro tra Les Menuires e Val Thorens attraverso una pista riservata esclusivamente alle biciclette. Il percorso di 12 km offre magnifiche viste sulla Vallée des Belleville.

Español : Piste cyclable d’altitude Val Thorens

Esta ruta ciclista ofrece un enlace seguro entre Les Menuires y Val Thorens a través de una pista reservada exclusivamente para bicicletas. El recorrido de 12 km ofrece magníficas vistas del Valle de Belleville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme