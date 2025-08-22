Canal d’Orléans à vélo étape K. Orléans / Vitry-aux-Loges Orléans Loiret
Durée : 150 Distance : 29000.0 Tarif :
Explorez la diversité des paysages du Loiret le long du Canal d’Orléans. Cet itinéraire débute à Vitry-aux-Loges pour terminer sa course à Orléans.
https://www.loiretbalades.fr/fr/je-randonne/velo/canal-dorleans
English :
Explore the diversity of the Loiret countryside along the Canal d’Orléans. This route starts in Vitry-aux-Loges and ends in Orléans.
Deutsch :
Erkunden Sie die vielfältigen Landschaften des Loiret entlang des Canal d’Orléans. Diese Route beginnt in Vitry-aux-Loges und endet in Orléans.
Italiano :
Esplorate la diversità della campagna del Loiret lungo il Canal d’Orléans. Questo itinerario inizia a Vitry-aux-Loges e termina a Orléans.
Español :
Explore la diversidad de la campiña del Loiret a lo largo del Canal de Orleans. Esta ruta comienza en Vitry-aux-Loges y termina en Orleans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire