Oiseaux, petits et grands voyageurs, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans
Oiseaux, petits et grands voyageurs, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans mardi 9 juin 2026.
Oiseaux, petits et grands voyageurs 9 – 28 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret
compris dans l’entre du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T12:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
La vie des oiseaux, comme le carnaval, est mouvement. Ce thème, qui a accompagné les habitants du quartier de l’Argonne lors de leur carnaval, se retrouvera au travers d’une exposition temporaire de certaines des créations des habitants sur le thème des oiseaux.
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement#c8112 »}]
Exposition des réalisations des habitants de l’Argonne pour le carnaval oiseaux enfants
MOBE
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