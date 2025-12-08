Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville Ain

Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl

Le hameau de Lacoux est l’un des plus beaux villages du Haut Bugey, à flanc de falaises et en bordure de forêts. Un lieu unique depuis 1971 pour découvrir des expositions d’art contemporain, se poser dans son café jardin et profiter d’activités ludiques.

English :

The hamlet of Lacoux is one of the most beautiful villages in the Haut Bugey region, set on a cliffside on the edge of a forest. Since 1971, it has been a unique place to discover contemporary art exhibitions, relax in its garden café and enjoy fun activities.

Deutsch :

Der Weiler Lacoux ist eines der schönsten Dörfer im Haut Bugey, an den Flanken der Felsen und am Rande der Wälder gelegen. Seit 1971 ein einzigartiger Ort, um Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zu entdecken, sich in seinem Gartencafé auszuruhen und von spielerischen Aktivitäten zu profitieren.

Italiano :

Il borgo di Lacoux è uno dei villaggi più belli dell’Haut Bugey, adagiato su una scogliera e confinante con una foresta. Dal 1971 è un luogo unico per scoprire mostre d’arte contemporanea, rilassarsi nel suo caffè giardino e praticare attività divertenti.

Español :

La aldea de Lacoux es uno de los pueblos más bellos del Haut Bugey, enclavado en un acantilado y bordeando un bosque. Desde 1971, es un lugar único para descubrir exposiciones de arte contemporáneo, relajarse en su café-jardín y disfrutar de actividades lúdicas.

