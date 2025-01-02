Chartres et la vallée de l’Eure n°1 Chartres Eure-et-Loir

Au fil de l’Eure, entre openfield et milieu clos, ce circuit vous invite à découvrir tant la ville que la campagne au départ de la cité médiévale de Chartres.

Running alongside the River Eure, between openfield and enclosures, this trail leads you through town and country, beginning at the mediaeval city of Chartres.

Bei dieser Rundtour an der Eure zwischen offenem Gelände und eingefriedeten Gebieten entdecken Sie die Stadt und das Land von der mittelalterlichen Stadt Chartres aus ein.

Lungo il fiume Eure, tra campi aperti e aree recintate, questo tour vi invita a scoprire sia la città che la campagna, partendo dalla città medievale di Chartres.

A lo largo del río Eure, entre campos abiertos y zonas cerradas, este recorrido le invita a descubrir tanto la ciudad como el campo, partiendo de la ciudad medieval de Chartres.

