Chemin de la Moselle de Thionville à Apach Thionville Moselle

Le Chemin de la Moselle est l’un des équipements cyclables entièrement sécurisé le plus prestigieux de Moselle. Il relie Thionville à Apach (et au-delà) en longeant les berges de la Moselle pour un itinéraire de 57 km aller-retour. Les paysages alternent espaces ouverts, coteaux boisés, vignoble et citée médiévale.

English :

The Chemin de la Moselle is one of the most prestigious fully secured cycling facilities in the Moselle. It links Thionville to Apach (and beyond) along the banks of the Moselle for a 57 km round trip. The landscape alternates between open spaces, wooded hillsides, vineyards and medieval towns.

Deutsch :

Der Moselweg ist eine der renommiertesten, vollständig gesicherten Radverkehrsanlagen im Département Moselle. Er verbindet Thionville mit Apach (und darüber hinaus) und verläuft entlang der Moselufer auf einer Strecke von 57 km hin und zurück. Die Landschaften wechseln sich mit offenen Flächen, bewaldeten Hängen, Weinbergen und mittelalterlichen Städten ab.

Italiano :

Il Chemin de la Moselle è una delle piste ciclabili più prestigiose e sicure della Mosella. Collega Thionville ad Apach (e oltre) lungo le rive della Mosella per un percorso di 57 km andata e ritorno. I paesaggi si alternano tra spazi aperti, colline boscose, vigneti e città medievali.

Español :

El Chemin de la Moselle es una de las instalaciones ciclistas más prestigiosas y seguras del Mosela. Une Thionville con Apach (y más allá) a lo largo de la ribera del Mosela en un recorrido de 57 km de ida y vuelta. Los paisajes alternan entre espacios abiertos, laderas boscosas, viñedos y ciudades medievales.

