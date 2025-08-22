Chemin de ronde colline de sion Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Chemin de ronde colline de sion Adultes A pieds

Chemin de ronde colline de sion 54330 Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle Grand Est

Ce chemin long d’un kilomètre offre des panoramas exceptionnels sur le plateau lorrain.

Planté de tilleuls centenaires, ce circuit permet d’admirer, dans une ambiance de sérénité et de quiétude, les multiples facettes du paysage des côtes de Moselle jusqu’aux crêtes des massifs des Vosges.

Plusieurs installations ponctuent la promenade

– La terrasse d’écologie sonore

– Le parcours géologique Regards sur l’invisible à travers le visible

– Un chemin de croix de Frère Willi Gunschmann.

Ce chemin de croix retrace en quatorze étapes ou stations, l’itinéraire suivi par le Christ, à Jérusalem lors de sa Passion, depuis sa condamnation jusqu’à la mise au tombeau après sa mort sur une croix. Il a été réalisé en 1952 et rénové en 1962 par le Frère WILLI GUNSCHMANN. Allemand, ancien prisonnier de guerre en 1945, le frère Willi a désiré rester en France et entrer chez les missionnaires Oblats pour œuvrer à la réconciliation des peuples allemands et français. Les incrustations d’éclats de verre symbolisent l’amour, la fraternité, la liberté, le courage, le don aux autres, le pardon et la paix.

– Une table d’orientation offre un panorama exceptionnel sur le plateau lorrain depuis les côtes de Moselle jusqu’à la crête des Vosges

– Traces d’une enceinte datant des celtes et d’une implantation urbaine de type vicus avec son réseau de voies romaines

Les documents avec les circuits de la colline de Sion-Vaudémont sont disponibles à la Maison du tourisme.

Contact au 03 83 25 14 85

English :

This kilometer-long path offers exceptional panoramic views of the Lorraine plateau.

Planted with century-old lime trees, the trail offers a serene, tranquil setting for admiring the many facets of the landscape, from the Moselle coast to the crests of the Vosges mountains.

Several installations punctuate the walk:

– The sound ecology terrace

– The Regards sur l’invisible à travers le visible geological trail

– A Way of the Cross by Brother Willi Gunschmann.

In fourteen stages or stations, this Way of the Cross retraces the itinerary followed by Christ in Jerusalem during his Passion, from his condemnation to his entombment after his death on a cross. It was built in 1952 and renovated in 1962 by Brother WILLI GUNSCHMANN. A German former prisoner of war in 1945, Brother Willi wished to remain in France and join the Missionary Oblates to work towards reconciliation between the German and French peoples. The shards of glass inlay symbolize love, fraternity, freedom, courage, giving to others, forgiveness and peace.

– An orientation table offers an exceptional panorama of the Lorraine plateau, from the Moselle coast to the crest of the Vosges mountains

– Traces of a Celtic city wall and vicus-type urban settlement with its network of Roman roads

Documents with tours of the Sion-Vaudémont hill are available from the Maison du tourisme.

Contact: 03 83 25 14 85

Deutsch :

Dieser 1 km lange Weg bietet außergewöhnliche Panoramen über das lothringische Hochland.

Er ist mit hundertjährigen Linden bepflanzt und bietet die Möglichkeit, in einer ruhigen und friedlichen Atmosphäre die vielfältigen Facetten der Landschaft von den Küsten der Mosel bis zu den Kämmen der Vogesen zu bewundern.

Die Wanderung wird von mehreren Installationen begleitet:

– Die Terrasse der Klangökologie

– Der geologische Rundgang Blicke auf das Unsichtbare durch das Sichtbare

– Ein Kreuzweg von Bruder Willi Gunschmann.

Dieser Kreuzweg zeigt in vierzehn Etappen oder Stationen den Weg, den Christus während seiner Passion in Jerusalem gegangen ist, von seiner Verurteilung bis zur Grablegung nach seinem Tod am Kreuz. Es wurde 1952 errichtet und 1962 von Bruder WILLI GUNSCHMANN renoviert. Bruder Willi, ein Deutscher, der 1945 in Kriegsgefangenschaft geraten war, wollte in Frankreich bleiben und bei den Oblatenmissionaren eintreten, um sich für die Versöhnung des deutschen und französischen Volkes einzusetzen. Die Einlegearbeiten aus Glassplittern symbolisieren Liebe, Brüderlichkeit, Freiheit, Mut, Hingabe an andere, Vergebung und Frieden.

– Ein Orientierungstisch bietet ein außergewöhnliches Panorama über die lothringische Hochebene von der Moselküste bis zum Vogesenkamm

– Spuren einer Stadtmauer aus der Zeit der Kelten und einer städtischen Siedlung vom Typ Vicus mit seinem römischen Straßennetz

Die Dokumente mit den Rundgängen auf dem Hügel von Sion-Vaudémont sind im Maison du Tourisme erhältlich.

Kontakt unter 03 83 25 14 85

Italiano :

Questo sentiero lungo un chilometro offre una vista panoramica eccezionale sull’altopiano della Lorena.

Piantato con tigli secolari, il sentiero offre un modo sereno e tranquillo per ammirare le molteplici sfaccettature del paesaggio, dalla costa della Mosella alle creste dei Vosgi.

Lungo il percorso sono presenti diverse installazioni:

– La terrazza dell’ecologia sonora

– Il sentiero geologico Regards sur l’invisible à travers le visible (Sguardo sull’invisibile attraverso il visibile)

– Una Via Crucis di Fratel Willi Gunschmann.

Questa Via Crucis ripercorre, in quattordici tappe o stazioni, l’itinerario seguito da Cristo a Gerusalemme durante la sua Passione, dalla condanna alla sepoltura dopo la morte in croce. È stata costruita nel 1952 e ristrutturata nel 1962 da Fratel WILLI GUNSCHMANN. Tedesco, prigioniero di guerra nel 1945, fra Willi volle rimanere in Francia e unirsi agli Oblati Missionari per lavorare alla riconciliazione tra i popoli tedesco e francese. I frammenti di vetro intarsiato simboleggiano l’amore, la fratellanza, la libertà, il coraggio, il dono di sé agli altri, il perdono e la pace.

– Un tavolo di orientamento offre un panorama eccezionale dell’altopiano della Lorena, dalla costa della Mosella alla cresta dei Vosgi

– Tracce di un recinto risalente ai Celti e di un insediamento urbano di tipo vicus, con la sua rete di strade romane

I documenti con le visite alla collina di Sion-Vaudémont sono disponibili presso la Maison du tourisme.

Contattare il numero 03 83 25 14 85

Español :

Este sendero de un kilómetro ofrece unas vistas panorámicas excepcionales de la meseta de Lorena.

Plantado con tilos centenarios, el sendero ofrece una forma serena y tranquila de admirar las múltiples facetas del paisaje, desde la costa del Mosela hasta las crestas de los montes Vosgos.

Hay varias instalaciones a lo largo del camino:

– La terraza de ecología sonora

– El sendero geológico Regards sur l’invisible à travers le visible (Mirando lo invisible a través de lo visible)

– Un Vía Crucis del Hermano Willi Gunschmann.

Este Vía Crucis recorre, en catorce etapas o estaciones, el itinerario seguido por Cristo en Jerusalén durante su Pasión, desde su condena hasta su sepultura tras su muerte en cruz. Fue construido en 1952 y renovado en 1962 por el Hermano WILLI GUNSCHMANN. Alemán, prisionero de guerra en 1945, el Hermano Willi quiso quedarse en Francia y unirse a los Misioneros Oblatos para trabajar por la reconciliación entre los pueblos alemán y francés. Los fragmentos de vidrio incrustados simbolizan el amor, la fraternidad, la libertad, el valor, la entrega a los demás, el perdón y la paz.

– Una mesa de orientación ofrece un panorama excepcional de la meseta de Lorena, desde la costa del Mosela hasta la cresta de los Vosgos

– Vestigios de un recinto que se remonta a los celtas y de un asentamiento urbano de tipo vicus con su red de calzadas romanas

Los documentos con las visitas a la colina de Sion-Vaudémont están disponibles en la Maison du tourisme.

Contacto: 03 83 25 14 85

