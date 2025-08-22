Circuit historique colline de sion Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Circuit historique colline de sion Adultes A pieds

Circuit historique colline de sion MAISON DU TOURISME 54330 Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle Grand Est

Le Circuit Historique

Durée 4h30 Balisage vert

Aire de départ Parking Site Sanctuaire de Sion.

Cette randonnée de 4h30 totalise 11 km et emprunte une grande partie du circuit Barrès-Brunehaut dont il constitue un prolongement. C’est en outre le seul circuit qui englobe le tour du haut du plateau de Sion, avec la basilique, les couvents, le grand calvaire et la table d’orientation, l’éperon St Joseph…La répétition de petites dénivelées nécessite une bonne forme physique ; en cours de chemin il est possible de quitter le circuit au Monument Barrès, à la Croix des Pestiférés, sur le plateau de la croix Ste Marguerite ou à Saxon, pour rentrer au parking par la RN ou en empruntant un tronçon d’un autre circuit.

Les différentes étapes

1. Le plateau de Sion > 2. De Sion au terrain hippique par la corniche > 3. Du terrain hippique aux Rochers de la Licorne > 4. Le tronçon commun Mine de fer Croix des Pestiférés > 5. De la Croix des pestiférés au haut de Châtillon > 6. De la Croix des pestiférés au parking du départ.

Les documents avec les circuits de la colline de Sion-Vaudémont sont disponibles à la Maison du tourisme.

Pour plus d’information contacter la Maison du tourisme Site de Sion

Rue Notre Dame

54330 Saxon Sion

03 83 25 14 85

+33 3 83 25 14 85

English :

The Historic Circuit

Duration: 4h30 Green signposting

Departure point: Parking Site Sanctuaire de Sion.

This 4:30 hike totals 11 km and takes in a large part of the Barrès-Brunehaut circuit, of which it is an extension. It is also the only circuit to take in the upper part of the Sion plateau, with the basilica, the convents, the great calvary and the orientation table, the St. Joseph spur… The repetition of small gradients requires good physical fitness; along the way it is possible to leave the circuit at the Monument Barrès, at the Croix des Pestiférés, on the plateau de la croix Ste Marguerite or in Saxon, to return to the parking lot via the RN or by taking a section of another circuit.

The various stages:

1. The Sion plateau > 2. From Sion to the riding-ground via the corniche > 3. From terrain hippique to Rochers de la Licorne > 4. The joint Iron Mine Croix des Pestiférés section > 5. From Croix des Pestiférés to haut de Châtillon > 6. From the Croix des Pestiférés to the start parking lot.

Documents with the Sion-Vaudémont hill circuits are available from the Maison du tourisme.

For further information, please contact Maison du tourisme Site de Sion

Rue Notre Dame

54330 Saxon Sion

03 83 25 14 85

Deutsch :

Die historische Rennstrecke

Dauer: 4,5 Stunden Grüne Markierung

Startpunkt: Parkplatz Site Sanctuaire de Sion.

Diese 4,5-stündige Wanderung ist 11 km lang und verläuft größtenteils auf dem Barrès-Brunehaut-Rundweg, dessen Verlängerung sie darstellt. Außerdem ist es der einzige Rundweg, der die Umrundung des oberen Plateaus von Sion umfasst, mit der Basilika, den Klöstern, dem großen Kalvarienberg und der Orientierungstafel, dem Sporn St Joseph… Die Wiederholung kleiner Höhenunterschiede erfordert eine gute körperliche Verfassung; unterwegs ist es möglich, den Rundweg am Barrès-Denkmal, am Croix des Pestiférés, auf dem Plateau des Kreuzes Ste Marguerite oder in Saxon zu verlassen, um über die RN oder über einen Abschnitt eines anderen Rundwegs zum Parkplatz zurückzukehren.

Die verschiedenen Etappen

1. Das Plateau von Sion > 2. Von Sitten über die Corniche zum Reitplatz > 3. Vom Reitplatz zu den Rochers de la Unicorne > 4. Der gemeinsame Abschnitt Mine de fer Croix des Pestiférés > 5. Vom Croix des pestiférés zum Haut de Châtillon > 6. Vom Kreuz der Pestifizierten zum Parkplatz des Starts.

Die Dokumente mit den Rundwegen auf dem Hügel von Sion-Vaudémont sind im Maison du Tourisme erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Maison du tourisme Standort Sion

Rue Notre Dame

54330 Saxon Sion

03 83 25 14 85

Italiano :

Il circuito storico

Durata: 4h30 Segnaletica verde

Punto di partenza: Parcheggio del Santuario di Sion.

Questa passeggiata di 4 ore copre 11 km e comprende gran parte del sentiero Barrès-Brunehaut, di cui è un’estensione. È anche l’unico percorso che tocca la cima dell’altopiano di Sion, con la basilica, i conventi, il grande calvario e la tavola d’orientamento, lo sperone di San Giuseppe… La ripetizione di piccoli cambiamenti di altitudine richiede un buon livello di forma fisica; lungo il percorso è possibile abbandonare l’itinerario al Monumento di Barrès, alla Croix des Pestiférés, sull’altopiano della Croix Ste Marguerite o a Saxon, per ritornare al parcheggio attraverso la RN o percorrendo un tratto di un altro percorso.

Le varie tappe:

1. L’altopiano di Sion > 2. Da Sion al maneggio passando per la corniche > 3. Dal maneggio ai Rochers de la Licorne > 4. Il tratto congiunto Miniera di ferro Croix des Pestiférés Il tratto congiunto miniera di ferro Croix des Pestiférés > 5. Dalla Croix des Pestiférés alla cima di Châtillon > 6. Dalla Croix des Pestiférés alla cima di Châtillon. Dalla Croix des Pestiférés al parcheggio della partenza.

I documenti relativi ai circuiti collinari di Sion-Vaudémont sono disponibili presso la Maison du tourisme.

Per ulteriori informazioni, contattare la Maison du tourisme Site de Sion

Rue Notre Dame

54330 Sion sassone

03 83 25 14 85

Español :

El circuito histórico

Duración: 4h30 Señalización verde

Punto de salida: Parking Site Sanctuaire de Sion.

Este paseo de 4 horas y media de duración recorre un total de 11 km e incluye una gran parte del sendero Barrès-Brunehaut, del que es una prolongación. También es el único itinerario que recorre la cima de la meseta de Sión, con la basílica, los conventos, el gran calvario y la mesa de orientación, el espolón de San José… La repetición de pequeños desniveles requiere una buena forma física; a lo largo del recorrido es posible abandonar la ruta en el Monumento Barrès, en la Croix des Pestiférés, en la meseta de la Croix Ste Marguerite o en Saxon, para volver al aparcamiento por la RN o tomando un tramo de otro itinerario.

Las diferentes etapas:

1. 1. La meseta de Sion > 2. 2. De Sion al picadero por la cornisa > 3. De Sion a las Rochers de la Licorne > 4. De Sion al picadero por la cornisa 3. Del picadero a las Rochers de la Licorne > 4. El tramo conjunto Mina de Hierro Croix des Pestiférés 4. El tramo conjunto Mina de Hierro Croix des Pestiférés > 5. La Croix des Pestiférés > 5. De la Croix des Pestiférés a la cima del Châtillon > 6. De la Croix des Pestiférés a la cima del Châtillon 6. De la Croix des Pestiférés al aparcamiento de salida.

En la Maison du tourisme encontrará documentos con los circuitos de montaña Sion-Vaudémont.

Para más información, diríjase a la Maison du tourisme Site de Sion

Rue Notre Dame

54330 Sajonia Sión

03 83 25 14 85

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Système d’information touristique Lorrain