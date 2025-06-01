Itineraire velo colline de sion vaudemont Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de 5 km sur la colline de Sion Vaudémont, entre points de vue à couper le souffle, et arrêts sur des sites historiques, cette balade mêlera histoire avec la Basilique Notre Dame de Sion, et le village médiéval de Vaudémont, géologie avec la Cité des Paysages, et pause gourmande avec les différents restaurants et produits régionaux situés sur la colline.

Téléchargez le circuit ici

Difficulté moyenne

+33 3 83 25 14 85

English :

A 5 km itinerary on the hill of Sion Vaudémont, with breathtaking views and stops at historic sites, this walk combines history with the Basilique Notre Dame de Sion and the medieval village of Vaudémont, geology with the Cité des Paysages, and gourmet breaks with the various restaurants and regional products located on the hill.

Download the tour here

Deutsch :

Diese 5 km lange Wanderung auf dem Hügel von Sion Vaudémont bietet atemberaubende Ausblicke und Stopps an historischen Stätten. Sie verbindet Geschichte mit der Basilika Notre Dame de Sion und dem mittelalterlichen Dorf Vaudémont, Geologie mit der Cité des Paysages und Gourmetpausen mit den verschiedenen Restaurants und regionalen Produkten, die sich auf dem Hügel befinden.

Laden Sie den Rundgang hier herunter

Italiano :

Una passeggiata di 5 km sulla collina di Sion Vaudémont, con panorami mozzafiato e soste in siti storici, questa passeggiata combinerà la storia con la Basilica di Notre Dame de Sion e il villaggio medievale di Vaudémont, la geologia con la Cité des Paysages e le pause gastronomiche con i vari ristoranti e prodotti regionali situati sulla collina.

Scarica il tour qui

Español :

Este paseo de 5 km por la colina de Sion Vaudémont, con impresionantes vistas y paradas en lugares históricos, combinará la historia con la Basílica de Notre Dame de Sion y el pueblo medieval de Vaudémont, la geología con la Cité des Paysages, y las pausas gastronómicas con los diversos restaurantes y productos regionales situados en la colina.

Descargar el recorrido aquí

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Système d’information touristique Lorrain