Chemin de Villarnard Courchevel Savoie
Chemin de Villarnard Courchevel Savoie vendredi 1 mai 2026.
Chemin de Villarnard
Chemin de Villarnard Courchevel La Tania Route de Praz Juget 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce chemin mène au hameau de Villarnard, témoin du patrimoine local. Retour en navette (arrêt Perrière Saint Jean Ligne I).
+33 4 79 08 00 29
English : Chemin de Villarnard
This trail leads to the Villarnard hamlet, a classic example of local heritage. Shuttle bus return.
Deutsch : Chemin de Villarnard
Dieser Weg führt zum Weiler Villarnard, einem Zeugen des lokalen Kulturerbes. Rückfahrt mit dem Pendelbus (Haltestelle Perrière Saint Jean ? Linie I).
Italiano :
Questo sentiero conduce alla frazione di Villarnard, patrimonio locale. Ritorno con bus navetta (Perrière Saint Jean fermata Linea I).
Español : Chemin de Villarnard
Este sendero conduce a la aldea de Villarnard, patrimonio local. Regreso en autobús lanzadera (Perrière Saint Jean parada de la línea I).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme