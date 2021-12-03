Circuit 2 Layoule Rodez Aveyron

Circuit 2 Layoule Rodez Aveyron vendredi 1 août 2025.

Circuit 2 Layoule

Circuit 2 Layoule 12000 Rodez Aveyron Occitanie

Départ des berges direction l’ouest en longeant le camping. Layoule est un circuit de randonnée situé sur la commune de Rodez. Ce parcours d’environ 5.5 kilomètres représente en moyenne 1h30 de marche.

Departure from the banks towards the west along the campsite. Layoule is a hiking trail located in the commune of Rodez. This course of approximately 5.5 kilometers represents on average 1h30 of walk.

Starten Sie von den Ufern aus in Richtung Westen und gehen Sie am Campingplatz entlang. Layoule ist ein Rundwanderweg in der Gemeinde Rodez. Die etwa 5,5 km lange Strecke entspricht einer durchschnittlichen Wanderzeit von 1,5 Stunden.

Partenza dalle rive verso ovest lungo il campeggio. Layoule è un sentiero escursionistico situato nel comune di Rodez. Questo percorso di circa 5,5 km rappresenta una media di 1h30 di cammino.

Salida de las orillas hacia el oeste a lo largo del camping. Layoule es una ruta de senderismo situada en el municipio de Rodez. Esta ruta de aproximadamente 5,5 kilómetros representa una media de 1h30 de caminata.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-03 par ADT Aveyron