Circuit « A la découverte des mosaïques » Briare Loiret

Circuit « A la découverte des mosaïques » Briare Loiret vendredi 1 août 2025.

Circuit « A la découverte des mosaïques » A pieds

1 place Charles de Gaulle 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Partez à la découverte d’illustrations en Émaux de Briare qui décorent et ornent façades, devantures, monuments, sculptures dans l’hyper centre de la ville.

+33 2 38 31 24 51

English :

Discover the Briare enamel illustrations that decorate and adorn facades, storefronts, monuments and sculptures in the city’s hypercentre.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Illustrationen aus Emaille de Briare, die Fassaden, Schaufenster, Denkmäler und Skulpturen im Hyperzentrum der Stadt schmücken und verzieren.

Italiano :

Scoprite le illustrazioni a smalto di Briare che decorano e ornano facciate, vetrine, monumenti e sculture dell’iper centro della città.

Español :

Descubra las ilustraciones de esmalte de Briare que decoran y adornan fachadas, escaparates, monumentos y esculturas en el hipercentro de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIT Centre-Val de Loire