Circuit confort Orpierre, la Baronnie des Princes d’Orange Orpierre Hautes-Alpes

Circuit confort Orpierre, la Baronnie des Princes d’Orange Place du village 05700 Orpierre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Partez à la découverte de la cité médiévale au travers des drailles, de placette en placette, de fontaine en lavoir… un circuit facile et adapté à tous, un voyage dans le temps !

English :

Discover the medieval town through the drailles, from small square to small square, from fountain to wash-house… an easy tour suitable for everyone, a journey through time!

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die mittelalterliche Stadt entlang der Drailles, von Platz zu Platz, von Brunnen zu Waschplatz… ein einfacher Rundgang, der für alle geeignet ist, eine Reise in die Vergangenheit!

Italiano :

Scoprite la città medievale attraverso le drailles, di piazzetta in piazzetta, di fontana in lavatoio… un tour facile e adatto a tutti, un viaggio nel tempo!

Español :

Descubra la ciudad medieval a través de los drailles, de placita en placita, de fuente en lavadero… un recorrido fácil y apto para todos los públicos, ¡un viaje en el tiempo!

