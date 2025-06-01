« Les affûts d’étoiles » parcours artistique nocturne dans la Forêt de Beynaves Orpierre Hautes-Alpes

« Les affûts d’étoiles » parcours artistique nocturne dans la Forêt de Beynaves

« Les affûts d’étoiles » parcours artistique nocturne dans la Forêt de Beynaves 05700 Orpierre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

A la nuit tombée, la danse des fées blanches fait scintiller la forêt… empruntez le sentier de la pineraie, laissez vous guider par les « poussières d’étoiles » tout au long du parcours et imprégnez vous des sons de la nuit.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 66 30 45

English :

When night falls, the forest sparkles with the dance of the white fairies… take the pine grove trail, let the « stardust » guide you along the way and soak up the sounds of the night.

Deutsch :

Wenn es dunkel wird, bringt der Tanz der weißen Feen den Wald zum Glitzern… Gehen Sie den Weg durch den Kiefernwald, lassen Sie sich von den « Sternenstäuben » entlang des Weges leiten und nehmen Sie die Klänge der Nacht in sich auf.

Italiano :

Quando cala la notte, il bosco scintilla con la danza delle fate bianche… imboccate il sentiero della pineta, lasciatevi guidare dalla « polvere di stelle » e immergetevi nei suoni della notte.

Español :

Cuando cae la noche, el bosque resplandece con la danza de las hadas blancas… tome el sendero del pinar, déjese guiar por el « polvo de estrellas » a lo largo del camino y empápese de los sonidos de la noche.

