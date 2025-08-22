Sentier botanique du Belleric Orpierre Hautes-Alpes

Sentier botanique du Belleric

Sentier botanique du Belleric Le Village 05700 Orpierre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Balade dans le vallon du Belleric, au pied des falaises d’escalade, à la découverte des essences emblématiques des Baronnies. Au long du parcours, des panneaux vous renseignent sur l’identité des arbres rencontrés, scannez le QR code pour en savoir plus !

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 66 30 45

English : Botanic trail of Belleric

A small stroll in the valley of Belleric, to discover the main aspects of the Baronies while at the foot of the rock climbing cliffs.

Deutsch :

Wanderung durch das Belleric-Tal am Fuße der Kletterfelsen, auf der Sie die emblematischen Baumarten der Baronnies entdecken können. Entlang des Weges informieren Sie Schilder über die Identität der Bäume, denen Sie begegnen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren!

Italiano :

Una piccola passeggiata nella valle di Belleric, ai piedi delle falesie di arrampicata, alla scoperta degli elementi emblematici delle Baronnies.

Español :

Pasee por el valle de Belleric, al pie de los acantilados de escalada, para descubrir las especies emblemáticas de las Baronnies. Los carteles que encontrarás a lo largo del recorrido te indicarán la identidad de los árboles con los que te cruzarás. Escanea el código QR para saber más!

