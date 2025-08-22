Parcours de découverte d’Orpierre dans les murs

Parcours de découverte d’Orpierre dans les murs Place du village 05700 Orpierre Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une promenade à travers le temps, entre drailles, placettes et passages couverts… à la découverte de tous les trésors de la Baronnie des Princes d’Orange !

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 66 30 45

English :

Take a stroll through time, between drailles, squares and covered passageways… to discover all the treasures of the Barony of the Princes of Orange!

Deutsch :

Ein Spaziergang durch die Zeit, zwischen Drailles, Placettes und überdachten Passagen… um alle Schätze der Baronie der Prinzen von Orange zu entdecken!

Italiano :

Passeggiate nel tempo, tra vicoli, piazze e passaggi coperti… e scoprite tutti i tesori della Baronia dei Principi d’Orange!

Español :

Dé un paseo a través del tiempo, por las callejuelas, plazas y pasadizos cubiertos… ¡y descubra todos los tesoros de la Baronía de los Príncipes de Orange!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme