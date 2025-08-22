Circuit confort Sur les traces de Gaspard de Perrinet Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Circuit confort Sur les traces de Gaspard de Perrinet

Circuit confort Sur les traces de Gaspard de Perrinet 1A place des Aires 05300 Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au départ de l’Office de Tourisme, un circuit accessible à tous (familles avec poussettes, fauteuils,…) pour découvrir le village

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 65 09 38

English :

Departing from the Tourist Office, a circuit accessible to all (families with baby carriages, wheelchairs, etc.) to discover the village

Deutsch :

Vom Tourismusbüro aus gibt es einen für alle (Familien mit Kinderwagen, Sessel,…) zugänglichen Rundgang, um das Dorf zu entdecken

Italiano :

Partendo dall’Ufficio del Turismo, un circuito accessibile a tutti (famiglie con passeggini, sedie a rotelle, ecc.) per scoprire il villaggio

Español :

Saliendo de la Oficina de Turismo, un circuito accesible a todos (familias con cochecitos, sillas de ruedas, etc.) para descubrir el pueblo

