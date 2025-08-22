Le Chemin des Statues Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Le Chemin des Statues

Le Chemin des Statues 05300 Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Flânez dans Laragne et les villages alentours à la découverte des statues réalisées dans le cadre des successifs Symposium de Sculpture sur Gypse, un matériau, recyclable à l’infini et qui occupe une place importante dans la région.

English :

Stroll through Laragne and the surrounding villages to discover the statues created as part of the successive Symposium de Sculpture sur Gypse (Gypsum Sculpture Symposium), a material that can be recycled ad infinitum and which plays an important role in the region.

Deutsch :

Schlendern Sie durch Laragne und die umliegenden Dörfer und entdecken Sie die Statuen, die im Rahmen der aufeinanderfolgenden Gipsskulpturensymposien entstanden sind. Dieses Material ist unendlich wiederverwertbar und nimmt in der Region einen wichtigen Platz ein.

Italiano :

Passeggiate a Laragne e nei villaggi circostanti per scoprire le statue create durante i successivi Simposi di Scultura sul Gesso, un materiale che può essere riciclato all’infinito e che occupa un posto importante nella regione.

Español :

Pasee por Laragne y los pueblos de los alrededores para descubrir las estatuas creadas durante los sucesivos Simposios de Escultura en Yeso, un material reciclable hasta el infinito y que ocupa un lugar importante en la región.

