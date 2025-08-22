Sentier les Isles d’Oriane Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Sentier les Isles d’Oriane

Sentier les Isles d’Oriane Départ Place de la Fontaine 05300 Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Chemin agréable au cœur des vergers, à découvrir en famille, entre galets du Buëch et pommiers. Une promenade qui donne à voir les travaux entrepris pour domestiquer le Buëch et la mise en place de la production fruitière sur les graviers (iscles).

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 65 09 38

English :

A pleasant family trail through the orchards, between Buëch pebbles and apple trees. A walk that shows the work undertaken to domesticate the Buëch and the establishment of fruit production on the gravel (iscles).

Deutsch :

Angenehmer Weg inmitten von Obstplantagen, den die ganze Familie entdecken kann, zwischen den Kieselsteinen des Buëch und den Apfelbäumen. Ein Spaziergang, der die Arbeiten zur Zähmung des Buëch und die Einrichtung des Obstanbaus auf den Kieselsteinen (iscles) veranschaulicht.

Italiano :

Un piacevole sentiero nel cuore dei frutteti, da scoprire con la famiglia, tra i ciottoli del Buëch e i meli. Una passeggiata che mostra il lavoro intrapreso per addomesticare il Buëch e l’insediamento della produzione di frutta sulla ghiaia (iscles).

Español :

Un agradable camino en el corazón de los huertos, para descubrir en familia, entre los guijarros del Buëch y los manzanos. Un paseo que muestra los trabajos de domesticación del Buëch y la implantación de la producción de frutas en la grava (iscles).

