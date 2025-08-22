La route des cadrans solaires Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

La route des cadrans solaires

La route des cadrans solaires 05300 Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez la route des cadrans solaires à travers le Sisteron Buëch selon un itinéraire libre, à l’aide d’une carte et à votre rythme ! La route des cadrans solaires parcourt les Hautes-Alpes avec plus de 400 cadrans anciens et contemporains.

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 61 36 50

English : Sundial road

Explore the route of the sundials across the Sisteron Buëch area, following a free itinerary at your own pace, with the help of a map! The route of the sundials runs through the Hautes-Alpes department with more than 400 old and contemporary dials.

Deutsch : Die Straße der Sonnenuhren

Die Straße der Sonnenuhren ist eine freie Strecke, die Sie mit Hilfe einer Karte und in Ihrem eigenen Tempo durch den Sisteron-Buëch erforschen werden. Sie verläuft durch das Departement der Hautes-Alpes, wo man mehr als 400 alte und moderne Sonnenuhren zählt.

Italiano :

Si scopre la strada delle meridiane nel Sisteron Buëch lungo un itinerario in libertà, al proprio ritmo, con l’aiuto di una mappa ! La strada percorre l’intero dipartimento delle Hautes-Alpes con più di 400 meridiane antiche o contemporanee.

Español : La route des cadrans solaires

Descubra la ruta de los relojes de sol por el Sisteron Buëch en un itinerario gratuito, con la ayuda de un mapa y a su propio ritmo La ruta de los relojes de sol recorre los Altos Alpes con más de 400 relojes de sol antiguos y contemporáneos.

