Parcours de découverte de Laragne-Montéglin dans les pas de Gaspard de Perrinet Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Parcours de découverte de Laragne-Montéglin dans les pas de Gaspard de Perrinet Laragne-Montéglin Hautes-Alpes vendredi 1 août 2025.

Parcours de découverte de Laragne-Montéglin dans les pas de Gaspard de Perrinet

Parcours de découverte de Laragne-Montéglin dans les pas de Gaspard de Perrinet Départ de l’Office de Tourisme 05300 Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Envie de connaître l’histoire de Laragne, de vous balader dans les ruelles ? Suivez pas à pas le seigneur Gaspard de Perrinet qui vous indiquera les coins secrets, les jardins, les églises et l’étonnant petit patrimoine de pays. En avant…vers le passé !

http://www.sisteron-buech.fr/ +33 4 92 65 09 38

English :

Discover Laragne’s heritage with this 19-panel walking trail. It’s a great way to discover the town center and the surrounding area, including Arzeliers.

Deutsch :

Haben Sie Lust, die Geschichte von Laragne zu erfahren und durch die Gassen zu schlendern? Folgen Sie Schritt für Schritt dem Herrn Gaspard de Perrinet, der Ihnen geheime Ecken, Gärten, Kirchen und das erstaunliche kleine Kulturerbe der Region zeigt. Vorwärts…in die Vergangenheit!

Italiano :

Volete scoprire la storia di Laragne e passeggiare per le sue stradine? Seguite le tracce di Gaspard de Perrinet, che vi mostrerà gli angoli segreti, i giardini, le chiese e il piccolo patrimonio locale. Avanti… nel passato!

Español :

¿Le gustaría conocer la historia de Laragne y pasear por sus callejuelas? Siga los pasos de Gaspard de Perrinet, que le mostrará los rincones secretos, los jardines, las iglesias y el pequeño y sorprendente patrimonio local. Adelante… ¡hacia el pasado!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme