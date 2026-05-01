Circuit cyclo Conques Vallée du Lot Conques-en-Rouergue Aveyron

Circuit cyclo Conques Vallée du Lot

Circuit cyclo Conques Vallée du Lot Parking Faubourg de Conques 12320 Conques-en-Rouergue Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours débute à Conques. Vous longerez la vallée du Dourdou avant de rejoindre la Vallée du Lot jusqu’à Entraygues-sur-Truyère. Vous remonterez en direction de Golinhac. Vous traverserez le village de Saint-Felix-de-Lunel pour revenir à Conques.

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English :

This route starts in Conques. You will follow the Dourdou valley before joining the Lot valley as far as Entraygues-sur-Truyère. You’ll head back up towards Golinhac. You will pass through the village of Saint-Felix-de-Lunel before returning to Conques.

Deutsch :

Diese Route beginnt in Conques. Sie fahren am Dourdou-Tal entlang, bevor Sie das Lot-Tal bis nach Entraygues-sur-Truyère erreichen. Sie steigen in Richtung Golinhac auf. Sie durchqueren das Dorf Saint-Felix-de-Lunel und kehren nach Conques zurück.

Italiano :

Questo itinerario inizia a Conques. Si segue la valle del Dourdou prima di unirsi alla valle del Lot fino a Entraygues-sur-Truyère. Poi si risale verso Golinhac. Si attraversa il villaggio di Saint-Felix-de-Lunel prima di tornare a Conques.

Español :

Esta ruta comienza en Conques. Seguirá el valle del Dourdou antes de unirse al valle del Lot hasta Entraygues-sur-Truyère. A continuación, vuelva a subir hacia Golinhac. Pasará por el pueblo de Saint-Felix-de-Lunel antes de regresar a Conques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron