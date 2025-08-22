Circuit cyclotourisme voie verte Trans-Ardennes Rocroi et Charleville Rocroi Ardennes

Circuit cyclotourisme voie verte Trans-Ardennes Rocroi et Charleville

08230 Rocroi Ardennes Grand Est

Distance : 85000.0

Départ Charleville-Mézières, place DucalePrendre à voie verte Trans-Ardennes au départ de Moncy-Notre-Dame et la suivre jusqu’à Revin. Sortir à Revin pour rejoindre la D1 en direction de Rocroi. Traverser Rocroi puis prendre la D22 jusqu’à Bourg-Fidèle. Continuer sur la même départementale pour atteindre Renwez puis Cliron, Ham-les-Moines, Haudrecy, Belval, Warcq et enfin Charleville-Mézières.Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/100000 (série verte) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge et du Carnet de Route de la voie verte Trans-Ardennes éditée par le Conseil général des Ardennes. Merci au Comité Départemental de Cyclotourisme pour ce circuit.

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/circuit-velo-voie-verte-rocroi-charleville-google.zip

English :

Departure: Charleville-Mézières, place DucaleTake the Trans-Ardennes greenway from Moncy-Notre-Dame and follow it to Revin. Exit at Revin to join the D1 in the direction of Rocroi. Cross Rocroi then take the D22 to Bourg-Fidèle. Continue on the same departmental road to reach Renwez then Cliron, Ham-les-Moines, Haudrecy, Belval, Warcq and finally Charleville-Mézières.the layout of this circuit is given as an indication. To make this hike it is preferable to have the IGN 1/100000 map (green series) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge and the Carnet de Route de la voie verte Trans-Ardennes published by the Conseil général des Ardennes. Thanks to the Departmental Cyclotourism Committee for this tour.

Deutsch :

Start: Charleville-Mézières, Place DucaleAb Moncy-Notre-Dame auf den grünen Weg Trans-Ardennes abbiegen und ihm bis Revin folgen. Fahren Sie in Revin ab, um auf die D1 in Richtung Rocroi zu gelangen. Durchqueren Sie Rocroi und nehmen Sie dann die D22 bis nach Bourg-Fidèle. Auf der gleichen Straße geht es weiter nach Renwez, dann nach Cliron, Ham-les-Moines, Haudrecy, Belval, Warcq und schließlich nach Charleville-Mézières.Der Verlauf dieser Route dient nur zur Orientierung. Für diese Tour sollten Sie die IGN-Karte 1/100000 (grüne Serie) Nr. 5 Charleville-Mézières-Maubeuge und das Carnet de Route de la voie verte Trans-Ardennes, das vom Conseil général des Ardennes herausgegeben wird, mit sich führen. Vielen Dank an das Comité Départemental de Cyclotourisme für diese Tour.

Italiano :

Partenza: Charleville-Mézières, place DucalePrendere la greenway Trans-Ardennes da Moncy-Notre-Dame e seguirla fino a Revin. Uscire a Revin per immettersi sulla D1 in direzione di Rocroi. Attraversare Rocroi e prendere la D22 per Bourg-Fidèle. Proseguite sulla stessa strada per raggiungere Renwez, poi Cliron, Ham-les-Moines, Haudrecy, Belval, Warcq e infine Charleville-Mézières. Per completare questo giro è meglio avere la carta IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge e il Carnet de Route de la voie verte Trans-Ardennes pubblicato dal Conseil général des Ardennes. Grazie al Comité Départemental de Cyclotourisme per questo itinerario.

Español :

Inicio: Charleville-Mézières, plaza DucaleTome la vía verde Trans-Ardenas desde Moncy-Notre-Dame y siga hasta Revin. Salga en Revin para incorporarse a la D1 en dirección a Rocroi. Atravesar Rocroi y tomar la D22 hasta Bourg-Fidèle. Continúe por la misma carretera para llegar a Renwez y luego a Cliron, Ham-les-Moines, Haudrecy, Belval, Warcq y finalmente Charleville-Mézières. Para completar este recorrido lo mejor es tener el mapa IGN 1/100000 (serie verde) n°5 Charleville-Mézières-Maubeuge y el Carnet de Route de la voie verte Trans-Ardennes publicado por el Conseil général des Ardennes. Gracias al Comité Départemental de Cyclotourisme por esta ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme